«P.K. a été fantastique!» - Alain Nasreddine

La saison des Devils est peut-être à oublier, mais au moins, elle aura été marquée par la grande éclosion de Jack Hughes.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi, Alain Nasreddine a déclaré que l'attaquant des Devils était maintenant une jeune vedette de la LNH.

«Sa maturité physique joue pour beaucoup dans sa progression. Personne n'a jamais douté de son talent. C'était juste une question d'expérience. Il est maintenant plus fort, il perd moins de rondelles et il a plus de succès. Avec le talent et la confiance qu'il a, ça fait toute la différence. On avait de hautes attentes pour lui, mais je peux vous dire qu'il a été en mesure de les dépasser.»

L'entraîneur associé de la formation du New Jersey tenait également à louanger P.K. Subban pour s'être porté à la défense de Hughes après la blessure de ce dernier à la suite d'un contact avec Oliver Wahlstrom.

«P.K. a été fantastique! Quand un vétéran vient en aide à un joueur de concession comme Jack Hughes, ça démontre à quel point l'équipe est unie. Évidemment, nous ne sommes pas dans la position où on voudrait être. La saison est pas mal terminée pour nous. Mais quand on voit un gars comme P.K. se porter à la défense d'un coéquipier, c'est un bon exemple à donner au restant de l'équipe.»

WAHLSTROM VS SUBBAN -

S'il avoue ne pas savoir si Subban est toujours dans les plans des Devils pour la prochaine saison, le Québécois a reconnu que l'ancien défenseur des Canadiens avait démontré une bonne attitude tout au long de la campagne.

«Tous les joueurs vieillissent et doivent réaliser qu'ils ne sont plus capables de faire les mêmes choses qu'ils pouvaient faire à 22, 23 ou 24 ans. Ils doivent se réinventer et comprendre comment ils peuvent aider l'équipe. Je vais donner le crédit à P.K.

«Il a réalisé ça cette année. Ce n'est pas facile pour un joueur de sa trempe de se retrouver avec un rôle un peu moindre. Nous avons été satisfaits de ce qu'il a apporté à notre équipe.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.