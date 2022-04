Mary Spencer déjà de retour dans le ring

La protégée d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) Mary Spencer remontera dans le ring seulement deux mois après sa spectaculaire victoire du 26 mars.

Mercredi, le promoteur a annoncé que la pugiliste de 37 ans sera en action le 28 mai dans un gala présenté par United Boxing Promotions au CAA Center de Brampton, en banlieue de Toronto.

«On a eu un aperçu de la force de frappe et du potentiel de Mary lors de son dernier combat, mais on sait qu’elle est capable de beaucoup plus techniquement parlant. Ce que l’on veut pour elle maintenant, c'est qu’elle prenne de l’expérience dans le ring face à des adversaires ayant un profil pour la faire progresser, autant pendant le combat que dans les classements», a indiqué le directeur du développement d'EOTTM, Marc Ramsay, dans un communiqué.

À sa dernière présence dans le ring, Spencer (4-0-0, 3 K.-O.) a envoyé au tapis la Mexicaine Beatriz Aguilar en 23 secondes (à voir en vidéo principale).

L’athlète olympique, qui a connu une longue et fructueuse carrière chez les amateurs, ne connaît pas encore l’identité de sa future rivale. Celle-ci devrait être annoncée dans les prochaines semaines.