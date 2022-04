Lindy Ruff impressionné par Jack Hughes

Ce n’est pas encore l’heure du bilan chez les Devils du New Jersey, mais l’entraîneur-chef Lindy Ruff a tout de même fait celui de la saison 2021-2022 de Jack Hughes.

La saison du jeune homme de 20 ans est terminée en raison d’une blessure ligamentaire à son genou gauche.

Le premier choix au total du repêchage de 2019 a connu une véritable éclosion cette année, lui qui a amassé 26 buts et 30 mentions d’aide pour 56 points en 49 rencontres.

Ce ne sont toutefois pas ses succès offensifs qui ont retenu l’attention de Ruff.

«Son jeu s'est vraiment développé», a indiqué l’entraîneur, dont les propos ont été traduits par le site web de la Ligue nationale de hockey.

«Il est déterminé à être un joueur responsable sans la rondelle. Et quand il est en possession de la rondelle, je ne sais pas si on peut décrire les progrès qu'il a faits. Il passe beaucoup plus de temps avec la rondelle. Il crée ses propres chances de marquer ainsi que des occasions pour ses coéquipiers. Chaque soir, il contribue en attaque.»

«Quand vous regardez ce qu'il a accompli, vous auriez de la difficulté à trouver un joueur dans chaque équipe qui en fait autant que lui pour nous», a ajouté Ruff, qui compte près de 30 ans d’expérience derrière le banc d’une équipe de hockey.

En ce qui concerne le reste des joueurs des Devils, ils ont encore 12 matchs pour laisser une bonne impression à leur entraîneur. L’équipe du New Jersey est assurée de rater les séries éliminatoires, et ce, pour une quatrième saison consécutive.