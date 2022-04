La retraite pour Meaghan Benfeito

La plongeuse québécoise Meaghan Benfeito a annoncé sa retraite sportive, mercredi.

«Après plusieurs mois de réflexion, il est maintenant le temps pour moi d’accrocher mon maillot, a souligné Benfeito dans un communiqué. Je suis tellement fière de la carrière que j’ai eue et je suis extrêmement reconnaissante de ce que le plongeon a apporté dans ma vie, mais je suis finalement prête à passer à la prochaine étape.»

Au total, ce sont plus de 124 médailles internationales seniors, dont 3 médailles de bronze olympiques, 3 médailles aux Championnats du monde, 5 médailles de la Coupe du monde, 5 médailles des Jeux du Commonwealth et 7 médailles des Jeux Panaméricains qui figurent au tableau des honneurs remportés par Meaghan entre 2005 et 2021.