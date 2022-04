Plusieurs n’ont vraiment pas aimé la séquence de mardi soir où l’attaquant des Sénateurs Tim Stützle a feint de s’être blessé gravement à la suite d’un contact avec Nick Suzuki lors du match Ottawa-Montréal.

Renaud Lavoie fait partie de ces gens-là.

À l’occasion de son segment «La mise en échec», présenté à «JiC», l’informateur de TVA Sports y est allé d’un long monologue, condamnant l’attitude du no 18 des «Sens».

«Deux choses sont très importantes dans la LNH. Premièrement, tu respectes ton adversaire. Et deuxièmement, je m’excuse pour ceux qui adorent le sport, mais ce n’est pas du soccer. Tu dois te montrer responsable et tout le monde va travailler avec toi et faire les choses de la bonne façon.

«Je me souviens qu’après le match d’ouverture Canadiens-Maple Leafs d’il y a deux ans, l’agent d’Auston Matthews s’était plaint que son client avait reçu quantité de double-échecs de la part de Shea Weber et Ben Chiarot. Il disait qu’on ne protégeait pas les joueurs vedettes. Écoute-moi bien. Si tu veux un autre genre de hockey, va jouer en Europe, va jouer ailleurs! Ce n’est pas parce que tu es une étoile, comme Stützle en sera une bientôt, que tu as droit à des privilèges.»

