Carey Price a bel et bien accompagné ses coéquipiers lors de ce périple de deux matchs à l’étranger. Or, il serait très surprenant de le voir en action jeudi au New Jersey, aussi bien que samedi à Toronto.

Mais attention, peut-être le verrons-nous lors des dix matchs restants à la saison régulière?

«Carey jouera cette année», a même prédit Marc-André Perreault lors de son passage au podcast La Dose.

«Je pense que l’objectif est au moins d’en jouer une, a-t-il ajouté. Ça serait une grosse victoire pour lui.»

Le journaliste s’est même interrogé à savoir si Carey ne serait pas envoyé dans la mêlée dès lundi prochain lors de la visite des Jets de Winnipeg au Centre Bell.

«Peut-être», a-t-il conclu

Écoutez ici cet entretien avec Jean-Philippe Bertrand.