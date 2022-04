Alexandre Fortin mène encore les Lions

Alexandre Fortin a véritablement retrouvé sa touche offensive avec les Lions de Trois-Rivières après un passage au succès mitigé avec le Rocket de Laval. Grâce à deux points du Québécois, le club-école du Canadien de Montréal dans l’ECHL l’a emporté 4 à 2 sur les Cyclones de Cincinnati, mercredi soir, au Colisée Vidéotron.

Fortin a animé la deuxième période. Le Blainvillois a continué de remplir le filet à un rythme effréné, marquant un septième but en huit matchs avec Trois-Rivières. L’ailier gauche de 25 ans a été alimenté parfaitement par Luke Orysiuk, qui l’a lancé en échappée grâce à une très longue remise.

Fortin a ensuite récolté une mention d’aide sur le filet de Justin Ducharme, qui a enfilé l’aiguille à son retour dans l’ECHL. Celui qui a été rétrogradé par le Rocket de Laval plus tôt dans la journée a profité d’un instant de faiblesse de Sean Bonar pour lui glisser une rondelle entre les jambières.

Dans la circulation devant le filet, Anthony Nellis a inscrit ce qui s’est avéré être le but vainqueur en milieu de troisième période. Alexis D’Aoust a ajouté son grain de sel dans une cage déserte en fin de rencontre.

Arturs Silovs a accordé deux buts en 21 lancers aux Cyclones, étant déjoué par Justin Vaive et Sean Allen.

Les Lions ont signé un deuxième gain consécutif et amorceront un sprint final de six matchs en neuf jours, vendredi, avec une visite chez les Railers de Worcester.