WrestleMania 38 en direct de Dallas

Kevin et Pat vous offrent un épisode tout spécial des «Anti-Pods de la lutte», soit le tout premier enregistré à l’étranger, alors que les deux animateurs sont à Dallas pour WrestleMania 38. À écouter ici:

Ils passent en revue les différents matchs, vous donnent leurs opinions sur ce qu’ils ont vu, parlent avec fierté de la performance des deux Québécois Kevin Owens et Sami Zayn, en plus de vous faire part de leurs meilleurs matchs et de leurs matchs préférés.

Tout ça et bien plus encore dans un autre épisode à ne pas manquer!