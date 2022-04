Prolongation de contrat pour Zachary Brault-Guillard

Le CF Montréal a accordé mardi une prolongation de contrat au défenseur Zachary Brault-Guillard, qui détient une entente valide jusqu’à la fin de la saison 2023.

Celle-ci inclut deux années d’option en 2024 et 2025. L’athlète de 23 ans a joué quatre matchs en Major League Soccer cette année, marquant un but le 12 mars dernier contre New York City FC. Il a aussi disputé les quatre duels de l’équipe en Ligue des champions de la CONCACAF. En 2021, il avait effectué 30 sorties, dont 23 comme titulaire. En 2056 minutes de jeu, il avait récolté deux buts et trois aides.

«Après avoir vu Zachary jouer beaucoup de minutes la saison dernière, ce qui était nouveau pour lui, l’objectif du club était de trouver une solution afin de pouvoir le garder plus longtemps avec nous, a déclaré par voie de communiqué le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Nous sommes donc contents qu’il ait accepté ces années d’option supplémentaires pour qu’il puisse poursuivre sa progression à Montréal.»

Sur la scène internationale, le Montréalais a disputé six matchs avec l’équipe canadienne.