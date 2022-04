Maxime Comtois perd son modèle

Une page importante de l'histoire du hockey à Anaheim va se tourner avec le départ de Ryan Getzlaf à la retraite.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, Maxime Comtois a avoué que les joueurs des Ducks étaient au courant de la nouvelle depuis un certain temps.

«Nous avons pratiqué et, après, nous nous sommes rendus à la conférence de presse. On le savait un peu d'avance. Il l'avait mentionné, mais là, c'est officiel. C'est un gars qui se présente à chaque soir et qui joue avec passion. Peu importe ce qui se passe durant un match, il n'a pas peur de faire la différence. Il a marqué des gros buts dans sa carrière. Il n'a jamais eu peur de jeter les gants pour protéger quelqu'un.»

Le Québécois n'avait que des bons mots pour Getzlaf et il estime qu'il aura laissé un bon héritage aux joueurs qui auront eu la chance de jouer avec lui.

«C'est impressionnant de passer 17 saisons dans le même uniforme. On sait comment la ''business'' roule. Il y a beaucoup de joueurs qui changent d'adresse. L'an dernier, il a eu la chance d'aller jouer ailleurs pour pouvoir gagner une autre Coupe Stanley, mais il a pris la décision de rester ici. Je pense que ça parle beaucoup de son caractère et de la personne qu'il est. Il est ici depuis qu'il est tout jeune et c'est l'un des visages de notre franchise. C'était bien de pouvoir passer quelques saisons avec lui.»

Comtois admet également qu'il gardera pour longtemps le souvenir de sa première rencontre avec Getzlaf à son premier camp avec les Ducks. C'est à ce moment qu'il est devenu le modèle qu'il voulait calquer pour la suite de sa carrière.

«Quand tu es jeune et que tu regardes Getzlaf jouer et se comporter hors de la patinoire, c'est le genre de personne que tu veux être. Quand je suis arrivé, je le regardais beaucoup et je le regarde encore à ce jour. Il met les bases pour être un joueur de hockey et un bon coéquipier.»

