Les Raptors de retour en séries

Les Raptors de Toronto ne se sont pas laissé incommoder très longtemps par la défaite contre le Heat de Miami dimanche, eux qui ont enchaîné cette performance avec une victoire de 118 à 108 contre les Hawks d’Atlanta, mardi au Scotiabank Arena.

Ce gain leur assure de renouer avec les séries éliminatoires, après une saison sans y avoir participé.

Les hommes de Nick Nurse se sont imposés aux abords des paniers, eux qui ont récupéré 60 rebonds contre seulement 43 pour leurs adversaires. Pascal Siakam et Scottie Barnes ont été particulièrement efficaces, eux qui ont chacun réussi un double-double. Le premier a réussi 31 points et 13 rebonds, tandis que le second a ajouté sa touche avec 19 points et 14 rebonds.

Quatre autres joueurs des favoris de la foule ont franchi la barre des 10 points, dont le Québécois Chris Boucher. En 21 min 57 s sur le parquet, il a été le troisième meilleur pointeur des siens, avec 18 points, en plus d’ajouter sept rebonds. L’autre représentant de la Belle Province des Raptors, Khem Birch, a accumulé cinq points et huit rebonds.

Du côté des Hawks, trois athlètes ont inscrit au moins 20 points, dont Trae Young, avec 26.

La seule formation canadienne de la NBA sera de retour en action jeudi, toujours dans la Ville Reine, alors que les 76ers de Philadelphie seront de passage. Ce duel en sera un particulièrement intéressant puisque ces deux équipes pourraient être opposées l’une à l’autre au premier tour éliminatoire.