Le talentueux neveu de José Théodore rêve au CH

Le 9 mars 2006, les Canadiens échangeaient José Théodore à l’Avalanche du Colorado.

Cette transaction marquait carrément la fin d’une époque. Entre le jour de sa sélection en 1995 et son départ, le gardien s'est plus souvent qu'à son tour (et pour plusieurs raisons) retrouvé au centre des discussions à Montréal.

16 ans plus tard, voilà qu’un autre Théodore, Christopher celui-là, rêve à son tour au CH.

Découvrez son spectaculaire parcours en visionnant mon reportage, disponible en tête de ce texte.

Âgé de 24 ans, le jeune homme, qui n’a jamais été repêché, est le neveu de José Théodore. Il évolue pour l’American International College dans la NCAA et... vient d’être sacré joueur de l’année dans sa division.

«Ce serait un rêve pour moi d’évoluer pour les Canadiens. J’espère être le deuxième Théodore à enfiler ce chandail», lance avec conviction l’ailier gauche originaire de Beaconsfield, au Québec.

En sondant certaines personnes gravitant dans l’entourage immédiat de Christopher, un constat très clair émerge rapidement : le patineur a un talent spécial.

«S’il revient dans la NCAA l’an prochain, je le vois assurément compétitionner pour l’obtention du trophée Hobey-Baker, remis au meilleur joueur du championnat universitaire américain», confie son entraîneur Eric Lang.

Crédit photo : Courtoisie - Christopher Théodore

José Théodore va plus loin.

«Pour être bien honnête, Chris a joué avec des gars comme Daniel Sprong, qui est un choix de premier tour (Penguins) et il a toujours eu le talent pour compétitionner avec lui. En fait, c’est l’un des plus beaux talents, selon moi. Un talent pur.»

Le journaliste Anthony Travalgia couvre les activités de la NCAA depuis plusieurs années. Si certains membres de la confrérie font preuve d'un peu plus de retenue à l'égard de Christopher, le reporter abonde de son côté dans le même sens que Lang et José Thédore.

«Chris est un gamer. Il veut être sur la glace quand ça compte et il a souvent prouvé qu’il pouvait marquer de gros buts. Honnêtement, je n’ai pas de difficulté avec la prédiction d’Eric Lang qui le lie au Hobey-Baker l’an prochain. La compétition sera féroce, mais Christopher a un très beau bagage d’habiletés.»

Et preuve du niveau de confiance qu’a José Théodore envers son neveu, l’ancien no 60 du CH y va d’une déclaration qui ne laisse place à aucune interprétation.

«Quand le moment sera venu, je n’aurai aucun mal à m’impliquer si les choses ne débloquent pas pour lui. Il mérite une chance et ne la ratera pas, j’en suis persuadé. Je peux appeler Martin St-Louis, avec qui j’ai déjà joué à la Coupe du monde et avec qui je partage une très belle relation. Et si ce n’est pas à Montréal, j’appellerai Joe Sakic au Colorado ou Andrew Brunette en Floride. Mais c’est sûr que Montréal serait très spécial pour moi et tu sais très bien pourquoi.

«Ce que tu dois savoir, c’est que je ne cherche pas un service, en faisant ça. C’est plutôt moi qui rendra service à de vieux amis en leur offrant un diamant brut sur un plateau d’argent.»

Que pensent les Canadiens de Christopher Théodore? Quelles sont les équipes intéressées à lui à travers la LNH? À quel point le jeune homme est-il talentueux?

Toutes les réponses vous attendent en vidéo principale!