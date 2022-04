Ryan Getzlaf annonce sa retraite

Le capitaine des Ducks d’Anaheim, Ryan Getzlaf, officialisera sa retraite du hockey professionnel à la fin de la présente campagne, a annoncé mardi l’équipe californienne.

Getzlaf, qui devait expliquer davantage les motifs de sa décision au cours d’une conférence de presse en après-midi, a remporté au printemps 2007 la coupe Stanley avec la seule formation pour laquelle il a évolué dans la Ligue nationale (LNH). Depuis ses débuts en 2005-2006, il a enfilé l’aiguille 282 fois en saison, amassant 1013 points en 1150 affrontements.

«Ce fut un honneur de jouer dans la LNH et de passer ma carrière professionnelle avec une seule organisation, a-t-il affirmé dans un communiqué. Rien de tout cela n’aurait été possible sans ma famille, qui m’a offert son amour indéfectible et son soutien à chaque pas de ce parcours. Merci à nos propriétaires, Henry et Susan Samueli, pour avoir dirigé une concession engagée sur la voie du succès et, plus important encore, exercé un impact positif sur notre communauté et ceux en ayant le plus besoin.»

Le joueur de 36 ans fera ses adieux à la foule du Honda Center le 24 mars, à l’occasion d’un match contre les Blues de St. Louis. Les Canards compléteront le calendrier régulier avec deux parties à l’étranger avant de se retrouver logiquement en vacances, car une participation aux séries éliminatoires paraît utopique.