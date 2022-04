Geoff Molson et l’obsession du numéro 22

Geoff Molson est superstitieux de nature.

Le président et propriétaire des Canadiens de Montréal est particulièrement obsédé par le numéro 22, a-t-il révélé dans le 56e épisode du balado «Femme d’Hockey», animé par Isabelle Ethier. À écouter ici:

Non, l’amour inconditionnel de Molson pour le numéro 22 n’est pas lié à Cole Caufield, mais bien à son idole de jeunesse : Steve Shutt.

«Il y a des petits rituels que je fais avec le numéro 22. J’essaie d’arrêter, mais je ne suis pas capable, a-t-il admis. Je fais toujours des clins d’œil quand je vois le numéro 22.»

Comme il a grandi tout près du Forum et que sa famille est associée depuis longtemps au CH, Molson a eu un accès privilégié aux joueurs, dont Shutt. Et il est bien conscient de sa chance.

«Quand j’étais jeune, on habitait sur la rue Wood, à 200 mètres du Forum. J’étais tellement chanceux. Si je faisais mes devoirs avant 19h, j’avais la permission d’aller assister aux matchs, alors j’en ai vu beaucoup durant ma jeunesse. Nos billets étaient derrière le banc... et il n’y avait pas de vitre, alors on avait vraiment un accès direct aux joueurs.

Des rituels entre les périodes

«Le plus impressionnant, c’était juste avant que les joueurs sortent pour aller sur la glace. Entre les périodes, j’allais au salon des directeurs, qui était à côté du vestiaire, alors je sortais une minute d’avance et je saluais les joueurs avant qu’ils embarquent sur la glace. C’était un privilège pour un petit gars de 8 ans. J’ai été chanceux.

«Mario Tremblay faisait toujours la même chose : il tapait sur mes pieds avec son bâton, certains faisaient des clins d’œil et d’autres me donnaient de la gomme.»

Dans le balado, Molson a montré d’autres facettes de sa personnalité encore méconnues du grand public, en plus de partager ses objectifs et sa vision pour l’équipe et l’ensemble de l’organisation, sans oublier son engagement pour la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

Le balado «Femme d'Hockey», présenté par IGA, est produit en partenariat avec TVA Sports pour sa troisième saison et est diffusé chaque semaine.

SOMMAIRE DU BALADO:

On parle hockey (0:54)

Retour sur certains moments reliés au hockey:

Comment était le Geoff de 8 ans quand il allait au Forum?

Est-ce que c’est dans ton enfance que tu as pris toutes tes superstitions alors que tu avais la chance de côtoyer de près les joueurs?

Quel genre de «Hockey dad» es-tu?

Est-ce que c’était un objectif pour toi que la famille redevienne propriétaire des Canadiens de Montréal?

Quel est ton souvenir hockey le plus marquant?

Quel type de joueur étais-tu sur la glace?

Qu’est-ce que ça veut dire pour toi de porter le nom Molson?

Tir de barrage (15:32)

Segment du balado où Isabelle pose plusieurs questions à son invité:

Sucré ou salé?

Puissance ou endurance?

Matin ou soir?

Changer le passé ou voir le futur?

Steve Shutt ou Cole Caufield?

Molson Ex ou Molson Canadian?

Place aux femmes (16:55)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport.

Qui est la femme de hockey qui t’inspire?

La passe sur la palette (22:52)

Le hockey, c’est un jeu de passes. La plupart des buts se font grâce à une aide.

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière, dans ta vie?

À quelle personne ou à quel organisme ferais-tu une «passe sur la palette» aujourd’hui?

Échos de vestiaires (28:34)