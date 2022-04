Félix Auger-Aliassime gagne «à l’étranger»

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a bien entamé son parcours au Grand Prix Hassan II, mardi, à Marrakech, disposant du joueur local Elliot Benchetrit en deux manches identiques de 6-3 dans un duel de premier tour.

Toutefois, le 436e joueur mondial qui avait reçu une invitation des organisateurs a vendu chèrement sa peau. Au cours de l’affrontement de 1 h 23 min, il a bénéficié de six balles de bris contre le favori de la compétition. Auger-Aliassime a sauvé toutes ces balles et a pris le service adverse trois fois en six occasions. La neuvième raquette du circuit de l’ATP a dominé le Marocain 6 à 3 au chapitre des as. Par ailleurs, le perdant a commis cinq doubles fautes.

Au tour suivant, le joueur de l’unifolié se mesurera au Slovaque Alex Molcan, qui occupe le 65e rang au classement de l’ATP. Celui-ci a défait l’Italien Stefano Travaglia en deux manches de 6-0 et 6-4.

À ce tournoi sur terre battue, la deuxième tête de série est le Britannique Daniel Evans (26e).