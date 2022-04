Zegras, «un petit gars pleurnichard»

L'attaquant des Coyotes de l'Arizona Antoine Roussel n'a vraiment pas apprécié les commentaires de l'attaquant des Ducks d'Anaheim Trevor Zegras, vendredi dernier.

En fin de rencontre, alors que les Ducks menaient 5-0, Zegras a été bousculé par l'attaquant des Coyotes Jay Beagle devant le filet et ce dernier s'en est ensuite pris à l'attaquant Troy Terry alors que celui-ci venait défendre son coéquipier.

Après l'affrontement, Zegras a dit que Beagle devrait être «embarrassé» par ses actions, notamment «son double-échec qui ne fait aucun sens». Il a ajouté que «la LNH devrait faire quelque chose à propos de ça, car c'est humiliant de voir ça».

Roussel a réagi fortement à cela, lundi, dans le cadre de l'émission JiC à TVA Sports.

«C'est la réaction d'un petit gars pleurnichard qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités, a-t-il laissé tomber. Son chum a mangé une sapristi de rince par sa faute, c'est lui qui a créé ça.

«Quand tu te plains dans les médias, ça veut dire que tu t'estimes meilleur que tout le monde et que tu veux un traitement de super-vedette. Quand t'as 17 buts dans la LNH, on s'entend que ce n'est pas incroyable. Il y en a au moins 150 des gars qui sont 150 buts. Tu bottes dans une poubelle et t'en a plein de marqueurs de 17 buts, donc selon moi, tu n'as pas le droit à ce traitement et c'est ce qu'il demande.»

