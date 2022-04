Yandle : «On l'a clairement échappé»

La gronde à l'endroit des Flyers de Philadelphie se fait sentir à travers la Ligue nationale de hockey en raison de ce qu'ils ont fait au défenseur Keith Yandle ce week-end.

L'entraîneur-chef Mike Yeo a en effet décidé de laisser son vétéran dans les estrades alors que ce dernier était sur une séquence de 989 matchs consécutifs.

«Je connais bien le DG (Chuck Fletcher) et l'entraîneur-chef (Mike Yeo), je ne veux pas leur manquer de respect, mais je ne comprends pas, a dit l'ancien défenseur de la LNH Philippe Boucher, lundi, à JiC.

«Mon rêve était de jouer 1000 matchs dans la LNH, c'est selon moi c'est le plus beau fait d'armes... imagine toi maintenant de le faire en matchs consécutifs. Et tu lui enlèves ça? Ils auraient pu le laisser se rendre à 1000, il aurait eu droit à son ovation et il aurait compris ensuite que c'est maintenant le tour des jeunes.

«On l'a clairement échappé et il y a du monde dans le hockey qui n'est pas content... et avec raison!»

