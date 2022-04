Une comparaison flatteuse pour Guerrero

Le nouveau joueur de troisième but des Blue Jays de Toronto Matt Chapman est particulièrement impressionné par son jeune coéquipier Vladimir Guerrero fils.

Le vétéran de 28 ans a même fait une comparaison très flatteuse concernant le fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal.

«"Vladdy", j’apprends de lui en le regardant se présenter à la plaque et en réalisant son âge. Il a seulement 23 ans! Il est tellement bon, talentueux, compétitif et il en veut toujours plus. Je pense qu’on voit seulement la pointe de l’iceberg dans son cas», a dit Chapman au quotidien «Toronto Sun».

«Je pense n’avoir jamais vu un cogneur aussi pur. Il est le meilleur cogneur avec qui j’ai joué. Il a l’occasion d’être l’un des meilleurs de l’histoire. Ce n’est pas tous les jours que tu as la chance de jouer avec un cogneur du calibre de Mike Trout.»

Ce n’est pas rien de se faire comparer à un athlète ayant son actif trois titres de joueur par excellence de la Ligue américaine, huit Bâtons d’argent et neuf invitations au match des étoiles du baseball majeur.

L’an dernier, à sa troisième campagne dans les ligues majeures, Guerrero fils a été spectaculaire. En 604 apparitions au bâton, il a maintenu une moyenne de ,311, frappé 48 coups de circuit et réussi 188 coups sûrs.

Des bons mots pour Bichette

Guerrero fils n’est pas le seul jeune à impressionner Chapman chez les Jays. L’ancien des Athletics d’Oakland a aussi lancé des fleurs à Bo Bichette.

«Bo est un leader naturel, a-t-il dit. Il sera un roc pour cette formation pendant un long moment. Je suis très excité pour Bo, car je vois comment il est passionné et qu’il a faim de victoires.»

«C’est vraiment bien de faire partie d’une équipe plein de jeunes joueurs qui ont faim. Je suis très excité et motivé», a conclu Chapman.