Les succès de Jake DeBrusk et des Bruins se poursuivent

L’attaquant Jake DeBrusk a marqué dans un cinquième match consécutif et les Bruins de Boston ont défait les Blue Jackets de Columbus 3 à 2 en prolongation au Nationwide Arena.

La formation de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a ainsi signé un troisième gain de suite et une huitième victoire à ses dix dernières parties.

DeBrusk a fait mouche à deux reprises, dont une fois en surtemps pour donner la victoire aux siens. Le joueur de l’heure chez les Bruins a aussi ouvert le compteur pour sa formation en première période, lui qui a bénéficié d’une échappée pour déjouer le gardien Elvis Merzlikins.

C’était les 20e et 21e réussites de l’ailier de 25 ans cette saison. Cela représente un sommet pour lui depuis la campagne 2018-2019, alors qu’il avait inscrit 27 buts en 68 rencontres.

L’autre buteur des vainqueurs a été Craig Smith et Linus Ullmark a réalisé 20 arrêts pour signer son 22e gain en 2021-2022.

Chez les Blue Jackets, le défenseur Zach Werenski a effectué un retour au jeu après avoir raté les trois derniers affrontements des siens en raison d’une commotion cérébrale. L’athlète de 24 ans a inscrit le deuxième filet des siens et a été le joueur le plus utilisé par son entraîneur, lui qui a passé plus de 28 minutes sur la surface glacée. Il a conclu son affrontement avec un différentiel de -2.

Le club de l’Ohio a baissé pavillon à ses sept dernières sorties. Il tentera de mettre fin à sa série d’insuccès mardi, face aux Flyers à Philadelphie.