Les Braves peuvent-ils répéter leur exploit?

Après un hiver chaotique et un camp d’entraînement écourté, la saison du baseball majeur commencera le 7 avril prochain. Il y a quelques mois, les Braves ont surpris le monde du baseball en remportant la Série mondiale, malgré la perte de plusieurs joueurs importants en raison des blessures.

Ils auront fort à faire pour répéter leur exploit, surtout que leur division sera très compétitive. On jette un coup d’œil sur la saison 2022 et j’y vais de mes prédictions pour chacune des divisions.

Ligue nationale

Section Est

1- Braves d’Atlanta – Ils ont remplacé Freddie Freeman par Matt Olson et Kenley Jansen se joint aux groupes de releveurs. Les Braves sont encore très solides et le retour en santé de Ronald Acuna prévu pour le mois de mai, les rendra encore meilleurs.

2- Mets de New York – Ils ont été très actifs avec l’arrivée de Scherzer, Bassitt, Cahna, Marte et compagnie. Ils ont aussi un nouveau gérant en Buck Showalter, mais il aura du travail avec une relève encore douteuse et la santé chancelante de Jacob deGrom.

3- Phillies de Philadelphie – Les arrivées de Kyle Schwarber et de Nick Castellanos donnent aux Phillies une attaque redoutable, mais ils risquent de donner autant de points qu’ils vont en marquer.

4- Marlins de Miami – La venue d’Avisail Garcia et Jorge Soler aidera cette attaque déficiente, mais est-ce que ce sera assez pour supporter un jeune personnel de lanceur très talentueux.

5- Nationals de Washington – Ils ont accordé un contrat à Nelson Cruz, mais ça reste une équipe en reconstruction. Stephen Strasburg est déjà blessé et Dave Martinez devra jongler avec un manque de bras de qualité.

Section Centrale

1- Brewers de Milwaukee – Hunter Renfroe va aider l’attaque de tire-pois des Brewers, mais le retour en force de Christian Yelich pourrait aider. Leur personnel de lanceur devrait leur permettre de gagner la division.

2- Cardinals de St-Louis – Ils ont encore une bonne équipe, mais leurs deux meilleurs bras, Jack Flaherty et Alex Reyes, vont commencer la saison sur la liste des blessés. Un beau défi pour le nouveau gérant, Oliver Marmol, qui est âgé de seulement 35 ans.

3- Cubs de Chicago – Ils ont donné des ententes quelques bons vétérans et le japonais Seiya Suzuki, mais ils demeurent un club en transition avec tous les gros noms qui ont quitté l’an passé.

4- Reds de Cincinnati : La plus grosse vente de feu dans la Ligue Nationale. Avec les départs de Gray, Suarez, Winker, Garrett et Castellanos, la saison sera longue.

5- Pirates de Pittsburgh : Ils ont quelques bons jeunes joueurs, mais très peu de joueurs d’impact et de profondeur. Et ils ne dépenseront pas plus d’argent malgré la nouvelle convention collective.

Section Ouest

1- Dodgers de Los Angeles – Ils ont encore un gros budget et une bonne équipe, mais il y a quand même des points d’interrogation sur la butte.

2- Giants de San Francisco – Je pense que les Giants vont continuer à surprendre malgré les problèmes en attaque. Ils ont su remplacer Kevin Gausman par Carlos Rodon et ont encore un personnel de lanceurs excessivement solide.

3- Padres de San Diego – La perte de Fernando Tatis Jr pour 3 mois fait très mal, mais les Padres devraient être meilleurs sur la butte avec le retour en santé de Mike Clevinger et l’émergence de quelques bons jeunes joueurs.

4- Rockies du Colorado – Les partisans sont ravis par l’arrivée de Kris Bryant, mais ils ont un des pires personnels de lanceurs, dans un stade où la balle voyage énormément.

5- Diamondback’s de l’Arizona : Une équipe en transition en manque de vedette et d’une identité.

Ligue américaine

Section Est

1- Blue Jays de Toronto – La direction a fait un excellent travail avec l’arrivée des Gausman, Chapman, Tapia et Kikuchi, qui s’ajoutent à un noyau déjà solide. Les Jays font partie des 3 meilleures équipes du baseball majeur, sur papier.

2- Rays de Tampa Bay – Les Rays n’ont pas fait beaucoup de changement, mais sont encore très solides en raison de leur personnel de lanceurs et l’émergence de Wander Franco.

3- Yankees de New York – Une équipe talentueuse, mais vieillissante. Josh Donaldson pourrait être une belle acquisition, s’il reste en santé.

4- Red Sox de Boston – La signature de Trevor Story est une excellente nouvelle, mais ils n’ont pas de profondeur sur la butte. Chris Sale ratera au moins le premier mois en raison d’une blessure.

5- Orioles de Baltimore – Est-ce qu’ils gagneront 50 matchs dans une division aussi compétitive?

Section Centrale

1- White Sox de Chicago – Avec une formation aussi complète et solide, il n’y a aucun doute qu’ils devraient gagner la division, et ce, assez facilement.

2- Tigers de Détroit – Eduardo Rodriguez et Javier Baez viennent se joindre à un groupe de jeunes joueurs talentueux, dont Spencer Tolkerson, premier choix au total en 2020. C’est le début d’une nouvelle ère à Détroit.

3- Twins du Minnesota – Ils ont fait l’acquisition de bons joueurs comme Carlos Correa, Sonny Gray et Gio Urshela et ont pris une chance avec Gary Sanchez. Ils sont meilleurs que l’an passé, mais manquent cruellement de profondeur au monticule.

4- Guardians de Cleveland – Une équipe à petit budget, qui commence à en arracher. Jose Ramirez et Shane Bieber pourraient être les prochains à partir.

5- Royals de Kansas City – Ils s’en vont dans la bonne direction et devraient bénéficier de l’arrivée de l’excellente recrue Bobby Witt Jr. Mais il y a un manque de talent brut, surtout sur la butte.

Section Ouest

1- Astros de Houston – Les Astros sont encore solides malgré le départ de Carlos Correa. Le retour en santé de Justin Verlander pourrait grandement aider.

2- Mariners de Seattle – Ils ont ajouté quelques pièces en attaque avec les Jesse Winker, Adam Frazier et Eugenio Suarez et un excellent bras en Robbie Ray. Les partisans commencent à penser à un retour en série.

3- Angels de Los Angeles – Ils ont enfin ajouté quelques bras intéressants, dont Noah Syndergaard, Michael Lorenzen et Ryan Tepera. La santé de Trout, Ohtani et Rendon pourrait être la clé du succès.

4- Rangers du Texas – Ils ont dépensé une fortune pour Corey Seager, Marcus Semien et Jon Gray, mais les Rangers demeurent une équipe très fragile, surtout au monticule.

5- A’s d’Oakland – Une vente de feu des A’s qui ont laissé partir d’excellents joueurs comme Matt Chapman, Matt Olson et Chris Bassitt. La reconstruction s’amorce pour les A’s avec leur nouveau gérant Mark Kotsay. Et lorsque l’équipe arrivera à maturité dans quelques années, elle sera peut-être rendue à Las Vegas