La LCF envisage une saison complète

Le commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF), Randy Ambrosie, se permet dorénavant de voir la lumière au bout du tunnel.

Un peu plus de deux ans après l’arrivée fracassante de la COVID-19 dans nos vies, le circuit souhaite renouer avec une certaine normalité en 2022. La LCF avait été contrainte d’annuler sa campagne 2020 et de présenter une saison raccourcie en 2021 en raison de la pandémie.

Maintenant que la majorité des provinces canadiennes mettent fin aux mesures sanitaires, Ambrosie s’autorise à voir le verre à moitié plein.

«Comme tous les Canadiens, nous souhaitons que la COVID-19 ait un moins gros impact sur notre quotidien. Présentement, nous planifions de tenir une saison complète de la LCF et nous sommes excités par cela. Nous espérons connaître l’une des meilleures saisons de notre histoire», clame-t-il avec optimisme au bout du fil.

Ce n’est pas un secret pour personne que la LCF était en mode survie au courant des deux dernières années. Le commissaire croit cependant qu’il est temps de recommencer à planifier sur le long terme. C’était d’ailleurs l’un des sujets dominants lors la rencontre des gouverneurs, tenue il y a deux semaines à Toronto.

«Nous avons établi que cela devait être l’une de nos priorités. Nous nous devons d’avoir plus d’objectifs à long terme et de faire de la planification en ce sens.»

Une 10e équipe

Ambrosie affirme que le partenariat de 10 ans avec Genius Sports, une entreprise britannique spécialisée dans les données et la technologique reliant les sports, les paris sportifs et les contenus médiatiques, permettra à son circuit de faire des gains à l’international et de rajeunir sa clientèle.

Il a aussi révélé que l’établissement d’une 10e formation était toujours dans les plans de la LCF. Depuis belle lurette, la venue d’une équipe dans les Maritimes est dans les cartons.

«Nous travaillons dans l’ombre, mais avec détermination sur notre plan pour ajouter une nouvelle équipe à notre ligue. Nous sommes en discutions avec Schooners Sports and Entertainment pour éventuellement établir une 10e équipe dans notre circuit», indique Ambrosie.

«C’est quelque chose qui nous tient à cœur et nous croyons fermement qu’une expansion représente une superbe opportunité de renforcir la LCF.»

Encore loin

Schooners Sports and Entertainment est un groupe d’investisseurs qui négocie avec le circuit canadien depuis 2017 pour la venue d’une équipe dans les Maritimes, plus spécifiquement en Nouvelle-Écosse. Deux ans plus tard, le groupe obtenait du financement public pour l’éventuelle construction d’un stade dans la région de Halifax.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la pandémie a mis du plomb dans l’aile de ce projet. L’an dernier, le conseil de la municipalité régionale de Halifax a choisi d’interrompe indéfiniment les travaux concernant le projet de financement du stade.

On peut donc comprendre qu’Ambrosie se montre prudent lorsqu’il est questionné sur un échéancier concernant la venue d’une 10e équipe.

«Nous ne voulons pas parler de date, car notre objectif est de bien faire les choses, plutôt que de les faire trop rapidement», indique simplement le commissaire.

En attendant, la LCF continue de se faire voir dans les Maritimes. Le 16 juillet prochain, les Argonauts de Toronto affronteront les Roughriders de la Saskatchewan au Raymond Field de l’Université Acadia, en Nouvelle-Écosse.

Alouettes: «la bonne stratégie»

Le fait que les Alouettes de Montréal veulent devenir le club de toute la province – pas seulement d’une seule ville – réjouit le commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF) Randy Ambrosie.

La semaine dernière, les «Als» ont annoncé qu’ils tiendront leur camp d’entraînement 2022 à Trois-Rivières.

«On souhaite être l’équipe de la province et pour nous, c’est un geste concret que l’on pose», avait déclaré le président des Alouettes, Mario Cecchini, en conférence de presse.

Quelques jours plus tard, Ambrosie a salué l’initiative des Moineaux.

«J’adore ça», affirme-t-il en entrevue téléphonique.

«Si on revient dans le passé, à l’époque de Larry Smith [l’ancien président de l’équipe], c’était sa stratégie. Larry était tellement fier de ses Alouettes et il portait son message dans toutes les petites communautés du Québec. Il voulait que tous les Québécois adoptent les Alouettes. Je sais que Mario et Gary [Stern, le propriétaire des Alouettes] ont la même ambition.»

«C’est la bonne stratégie à avoir. C’est exactement ce qu’ont réussi à faire les Roughriders en Saskatchewan. L’entièreté de la province est derrière l’équipe», renchérit Ambrosie.

Le commissaire a aussi tenu à souligner la détermination de Gary Stern, qui a fait l’acquisition des Alouettes avec son beau-père, Sid Spiegel, en janvier 2020.

Avec la pandémie, qui a notamment causé l’annulation de la campagne 2020, ça n’a pas été deux premières reposantes pour celui qui a le titre de chef de la direction des Alouettes.

«J’ai beaucoup d’admiration pour Gary. J’admire sa vision des choses et ses ambitions à long terme pour les Alouettes. Je sais que Gary et ses partenaires ont de grandes idées et qu’ils seront en mesure de les réaliser», a dit Ambrosie.