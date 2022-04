Jake Sanderson ne sait pas s’il jouera

Même s’il a accepté un contrat d’entrée avec les Sénateurs et qu’il s’est rendu à Ottawa, l’espoir Jake Sanderson ne sait pas s’il sera en mesure de jouer cette saison en raison d’une blessure au poignet.

Sanderson n’était pas de la formation de l’université du Dakota du Nord lorsque celle-ci s’est inclinée 2 à 1 face à Notre Dame au tournoi régional tenu en prévision du Frozen Four, le 24 mars. Néanmoins, cette défaite a permis à la cinquième sélection du repêchage en 2020 de faire le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Or, Sanderson a été opéré il y a quelques semaines. Il a indiqué que sa remise en forme se déroulait très bien, mais que l’équipe voulait faire les choses intelligemment pour éviter une autre blessure. Il ne sait donc pas s’il jouera cette saison, même s’il se retrouvera régulièrement sur la glace.

«Je vois les thérapeutes chaque jour et le médecin bientôt, a dit Sanderson à sa première conférence de presse chez les professionnels. Tout va dans le bon sens et c’est positif. Je ne suis pas certain de l’échéancier présentement, mais j’ai confiance avec la façon dont le tout se déroule présentement.»

«Je vais commencer à patiner cette semaine. C’est mon poignet [qui a été opéré], ce ne sont pas mes jambes. Ainsi, je veux de délier les jambes un peu et contrôler la rondelle un peu.»

Transition facile

Sanderson ne pourra jouer avant un moment, mais il a malgré tout rencontré ses nouveaux coéquipiers. Il s’agit d’une transition majeure pour lui, de sorte que les derniers jours n’ont pas été de tout repos. Cependant, ses nouveaux coéquipiers lui ont certainement facilité la vie.

«Je suis arrivé la semaine dernière, a-t-il expliqué. Ç'a été quelques jours occupés à faire mes valises et dire au revoir à mes coéquipiers du Dakota du Nord, mais je suis super heureux et je vais me mettre en marche avec cette équipe.»

«C’est un groupe assez jeune [à Ottawa], donc c’est bien pour moi d’arriver et de pouvoir me joindre au groupe. Tous les gars ont été très bons avec moi.»