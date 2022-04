Mathieu Joseph a le vent dans les voiles depuis qu’il a atterri dans la capitale fédérale. Bien intégré à une jeune formation qui pousse, le nouvel attaquant des Sénateurs d’Ottawa s’éclate avec sa nouvelle équipe, lui qui vient de récolter pas moins de sept points à ses deux derniers matchs.

«J’aime vraiment l’ambiance qui règne autour de l’organisation. On est une organisation jeune avec de la rapidité et on joue avec de la vitesse. Ça cadre avec le type de joueur que je suis», a-t-il raconté, lundi, à l’émission «JiC» sur les ondes de TVA Sports.

«Ç’a bien été en fin de semaine et l’équipe aussi a disputé deux bons matchs. C’est sûr que c’est le fun d’être sur la feuille de pointage des fois!»

Un échange difficile sur le coup

Échangé à la date limite des transactions par le Lightning de Tampa Bay, l’équipe qui l’a repêché au quatrième tour en 2015, le patineur de 25 ans ne cache pas que c’était difficile à gérer sur le coup.

«Ça n’a pas été facile. J’ai de bons amis en Floride. Ç’a été "tough" de partir vite comme ça, un 12 ou 13 heures de stress à faire tes valises pour un mois et demi, a-t-il admis.

«Je conserve de beaux souvenirs. J’ai tissé des amitiés avec plusieurs joueurs., certains avec lesquels j’ai été repêché et avec qui j’ai joué dans la Ligue américaine. À Tampa, on devenait de plus en plus proche.»

Crédit photo : AFP

On pourrait logiquement être porté à croire que passer d’une machine de hockey qui vient de gagner deux coupes Stanley d’affilée à un club de bas de classement a de quoi se démotiver. Or, l’ancien des Sea Dogs de Saint John, qui se décrit comme un «compétiteur» qui comprend le côté affaires du hockey, dit bien vivre la transition.

«C’est un bon groupe de gars et je m’entends déjà bien avec eux. Ils sont faciles d’approche et ils ont du plaisir à jouer. C’est sûr que c’est différent d’être en fin de saison comme ça.

«Ce n’est pas le même "feeling" que quand tu t’attends à accéder aux séries tout de suite. J’aime vraiment ça. J’ai fait partie d’une organisation gagnante et j’espère apporter cette expérience-là à Ottawa.

«On a beaucoup, beaucoup de talent dans notre équipe.»

Retrouver un ami à Ottawa

Le défenseur Thomas Chabot, dont la saison est terminée, a lui-même vanté les mérites du Lavallois à cette même émission. Le fait de retrouver un bon ami est une source de motivation supplémentaire pour Joseph.

«Je connais Chab depuis 10 ans. On a eu d’extrêmement beaux moments ensemble avec Équipe Canada junior à St. John’s, au Championnat mondial.

«Je l’ai toujours considéré comme un de mes bons amis. On a gagné ensemble, donc c’est le fun pour moi de rejoindre un de mes amis. Il m’a dit que si j’ai besoin d’un endroit où demeurer, que ça pourrait être chez lui. Donc, en ce moment, j’ai un peu l’honneur de demeurer chez lui.

«Ça fait du bien de se parler et passer du temps ensemble, car ça fait quelques années qu’on n’a pas eu autant de temps que maintenant.»

Joseph et les «Sens» seront à Montréal, mardi soir, pour y affronter les Canadiens. Il dit ne pas avoir réservé une importante quantité de billets, mais n’empêche qu’il s’attend à un bon match face à un Tricolore revigoré et tenace.

«C’est tout le temps plaisant. Chaque fois qu’on vient au Centre Bell, tu te sens comme un "kid".»