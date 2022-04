Albert Pujols fin prêt pour la saison

Le cogneur des Cardinals de St. Louis Albert Pujols fera partie de la formation partante des siens à titre de frappeur désigné lors du premier match de la saison, jeudi.

C’est ce qu’a confirmé lundi son gérant Oliver Marmol, tel que rapporté par le quotidien «St. Louis Post-Dispatch». Conséquemment, le vétéran de 42 ans en sera à sa 22e participation consécutive à une rencontre inaugurale.

Pujols effectuera un retour dans l’uniforme des Cardinals en 2022. Ayant remporté la Série mondiale à St. Louis en 2006 et 2011, il a évolué avec les Angels et les Dodgers de Los Angeles l’an dernier. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,236, totalisant 17 circuits et 50 points produits.

Celui revendiquant 679 longues balles en carrière doit par ailleurs composer avec la maladie de son épouse Deidre, qui a révélé à la fin mars être aux prises avec une tumeur au cerveau.