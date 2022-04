Un tour du chapeau naturel pour Jacob Melanson

Jacob Melanson a inscrit trois buts consécutifs en première période pour permettre au Titan d’Acadie-Bathurst de l’emporter 5 à 1 face aux Wildcats de Moncton, dimanche au Centre Avenir.

Le choix de cinquième ronde du Kraken de Seattle a excellé sur les unités spéciales lors du premier vingt. Si ses première et troisième réussites sont venues en attaque massive, il a toutefois déjoué Vincent Filion en désavantage numérique pour procurer le but gagnant aux siens.

Melanson a complété sa soirée de travail en se faisant complice de la réussite de Carter Ansems en troisième période. Marc-André Gaudet a scellé l’issue du match en fin d’engagement en glissant la rondelle dans une cage abandonnée.

L’espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney a récolté deux autres mentions d’aide dans cette victoire du Titan. Il en a amassé 58, en plus de faire mouche à 26 reprises, en 54 joutes cette saison.

Brooklyn Kalmikov a été l’auteur du seul but des Wildcats.

Ce duel était le dernier d’une série de trois entre ces rivaux de section. Le Titan est sorti victorieux de deux de ces affrontements.

Et de quatre pour les Olympiques

Au Centre Gervais Auto, les Olympiques de Gatineau ont eu raison des Cataractes de Shawinigan 4 à 2, prolongeant du même coup leur série de gains à quatre.

Le portier Emerik Despatie a été une partie intégrante du succès des siens, repoussant 26 rondelles. Il a notamment stoppé les 21 premières tentatives des Cataractes avant de flancher sur un tir de Xavier Bourgault en avantage numérique.

Son vis-à-vis, Antoine Coloumbe, a réussi autant de parades, mais a concédé deux filets supplémentaires.

Mathieu Bizier, Simon Pinard et Isaac Belliveau ont tous trois connu une soirée de travail inspirée, inscrivant un but et une mention d’aide chacun. Manix Landry a été l’autre buteur des Olympiques.

Avec une minute et 35 secondes à faire au match, Charles Beaudoin a réduit l’écart à deux buts, mais ce fut trop peu, trop tard pour la formation de la Mauricie.