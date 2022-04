L’Océanic prend sa revanche

Une poussée de trois buts sans riposte en troisième période a permis à l’Océanic de Rimouski de vaincre le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 4-1, dimanche après-midi, sur la glace du centre Henry-Leonard.

Battus en prolongation la veille, les Rimouskois ont soutiré une douce revanche tout en divisant les honneurs de ce dernier programme double en saison régulière entre les deux formations.

Les visiteurs ont vite donné le ton au match qu’ils ont contrôlé durant la majeure partie de la rencontre. Si le Drakkar a été dans le coup pendant deux périodes, c’est grâce aux prouesses de son gardien Olivier Adam.

Mitraillé de 46 rondelles, l’homme masqué de 19 ans de nouveau multiplié les arrêts clés pour garder son club dans la partie. Le numéro 35 a été, de loin, le meilleur joueur de son équipe.

Auteur du but gagnant, l’attaquant Cam Thomson a rompu l’égalité de 1-1 au début du troisième tiers et a, du même coup, orchestré le ralliement victorieux des vainqueurs.

Limités à seulement 22 tirs au filet adverse, les Vikings du navire se sont montrés très discrets du côté offensif. Le capitaine Jacob Gaucher, avec son 31e filet de la saison, a été le seul à faire bouger les cordages en première période.

«Olivier (Adam) a encore été excellent. Il nous a donné une chance. Pour le reste, cela été un match plus difficile. Il y en a qui ont essayé, mais cela n’a pas donné les résultats souhaités», a commenté brièvement le pilote Jean-François Grégoire.

Les chandails bleus ont démontré beaucoup plus de fougue sur la patinoire et leur efficacité le long des rampes leur a d’ailleurs permis d’inscrire leur troisième but (Louis Robin) de la rencontre.

«On a perdu plusieurs batailles à un contre et des mauvaises décisions, des mauvais choix de jeu ont encore fait mal», a répété l’entraîneur en chef qui était privé d’un de ses meilleurs défenseurs en Marc-Antoine Pépin.

En bref

William Dumoulin et Xavier Cormier (dans un filet désert) ont complété le pointage pour la troupe de Serge Beausoleil qui repart de Baie-Comeau avec trois points de plus en banque...Le Drakkar a été incapable de profiter de la défaite des Saguenéens de Chicoutimi pour les coiffer au classement général...Il aura une autre occasion de le faire, mardi soir, alors qu’il recevra la visite des principaux adversaires.