Le Rocket muselé par DiPietro

Le Rocket de Laval a dominé les Canucks d’Abbotsford dans la colonne des tirs au but, mais a tout de même baissé pavillon 3 à 1, dimanche à l’Abbotsford Centre.

Michael DiPietro a été impérial devant la cage du club-école des Canucks de Vancouver, repoussant 32 des 33 disques dirigés vers lui. Seul Xavier Ouellet, à l’aide d’une habile manœuvre et d’un tir précis de la pointe, est parvenu à tromper sa vigilance.

Le jeune arrière Jack Rathbone a été l’auteur du but gagnant pour les Canucks, avec moins de cinq minutes à faire au cadran. John Stevens a ensuite cloué le cercueil lavallois en marquant dans un filet désert. Rathbone et Stevens se sont d’ailleurs faits complices du seul autre but du match, une réussite en avantage numérique de Sheldon Rempal.

La troupe de Jean-François Houle n’a pas été en mesure de faire preuve d’opportunisme en fin de rencontre, même si elle a pu évoluer en attaque massive.

Kevin Poulin n’a rien eu à se reprocher dans la défaite des siens, ne flanchant qu’à deux reprises en 23 tentatives.

Les Canucks semblent avoir le numéro du Rocket, eux qui l’ont emporté 6 à 1 face à ces mêmes rivaux samedi.