Une victoire qui fait du bien

L'entraîneur du CF Montréal, Wilfried Nancy, s'est réjoui pour ses hommes à la suite de leur gain de 4-3 contre le FC Cincinnati, samedi, pour ce qui était leur première victoire de la saison en MLS.

«C'est sûr qu'elle fait du bien, je suis content pour les joueurs, parce qu'on ne l'a pas eue facile aujourd'hui», a-t-il admis, après la rencontre.

«Ça fait du bien au moral, au mental, à tout le monde», a souligné l'entraîneur au sujet d'une victoire survenue au terme d'un festival offensif qui n'a pas été de tout repos.

«Les gars ils ont bien répondu, ils n'ont rien lâché et ils sont allés chercher cette victoire», a également mentionné Nancy.

Brillant Mihailovic

Nancy s'est montré élogieux au sujet du milieu offensif Djordje Mihailovic, auteur d'un doublé dans la victoire. L'Américain a toujours excellé à distribuer les passes, mais il trouve beaucoup plus le fond du filet cette saison. Et après avoir trop essayé pendant un temps, Mihailovic «trouve la bonne nuance» entre les buts et les passes, maintenant, selon le coach.

«Il grandit le garçon. Aujourd'hui, il nous a bien aidés, je l'ai trouvé intéressant», a résumé Nancy.

