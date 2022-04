«On les aurait échangés plus vite que ça!»

Lorsque Mathieu Darche roulait sa bosse dans l’organisation des Canadiens, il a vécu de près et de loin l’échange qui a envoyé Guillaume Latendresse chez le Wild du Minnesota, puis, la transaction qui a fait passer Maxim Lapierre aux Ducks d’Anheim.

C’était lors des campagnes 2009-2010 et 2010-2011, respectivement.

Aujourd’hui adjoint au directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, Darche avoue que s’il avait eu un mot à dire dans les transactions du Tricolore à l’époque, il aurait certainement agi plus rapidement si ses patrons lui avaient demandé son avis.

«Sinon on les aurait échangé bien plus vite que ça!», a-t-il plaisanté pendant l’avant-match de samedi soir sur les ondes de TVA Sports, où les clubs avaient rendez-vous en soirée.

«Quand Guillaume a été échangé, j’étais à Hamilton. Ça m’a fait une place à Montréal. Benoit Pouliot est arrivé (du Wild). Max, c’était celui qui était à côté de moi dans la chambre. Il volait mon chocolat noir et je l’écoutais quand ça n’allait pas dans sa tête.»

Au sujet de cette dernière anecdote, il était parfois question de son rendement dans un match ou l’utilisation que l’entraîneur-chef en faisait. Non seulement étaient-ils voisins dans le vestiaire, ils étaient collés sur le banc des joueurs pendant les matchs.

Heureux pour St-Louis et Lecavalier

En ce qui est de ses anciens coéquipiers chez le Lightning, Martin St-Louis et Vincent Lecavalier, Darche n’a pas tari d’éloges à leur endroit.

«Ce sont des gars qui aiment gagner. Pour avoir joué avec eux, des fois j’étais sur le même trio et ils se regardaient et devaient dire ‘ben voyons, qu’est-ce qu’on fait avec Darche sur notre trio?’.»

Darche n’est pas surpris que St-Louis en soit rendu à diriger le CH.

«J’allais au secondaire avec lui au Collège Notre-Dame à Montréal. Ça fait longtemps qu’on se connait. Il pense tout le temps au hockey. Même lorsqu’il a pris sa retraite, on se parlait et il analysait notre équipe et parlait de (Nikita) Kucherov.

«Martin a beaucoup le côté cérébral du hockey.»

Darche croit aussi que Lecavalier se plait dans son rôle de conseiller spécial.

«Vincent habite ici et on se voit à l’occasion. Nos femmes sont amies. Il semble adorer ce qu’il fait.»