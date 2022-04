La saison de Sean Monahan est terminée

Sean Monahan connaît une saison 2021-2022 en deçà des attentes et il semble que ce soit en raison d’une blessure puisque le directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving, a annoncé samedi que le joueur de centre devra être opéré à la hanche et que sa saison est terminée.

L’équipe albertaine placera ainsi Monahan et son salaire annuel de 6,375 millions $ sur la liste des blessés à long terme. Treliving a appris cette nouvelle au cours des derniers jours et estime que l’athlète de 27 ans sera prêt à temps pour le prochain camp d’entraînement.

«Il a dû se battre contre certaines choses et c’est dommage. La bonne nouvelle, c’est qu’il a beaucoup de temps pour récupérer. Il a été [opéré] à l’autre hanche l’an dernier et ç’a été génial pour lui. Il s’est toujours bien senti avec elle. C’est le nouveau défi pour lui», a expliqué le DG en conférence de presse.

Pour une rare fois dans les dernières années, Monahan a été laissé de côté par l’entraîneur-chef Darryl Sutter. Il a amassé huit buts et 23 points en 65 rencontres, ce qui en fait sa pire récolte en neuf ans dans la Ligue nationale de hockey.

Treliving ne croit toutefois pas qu’il mérite d’être critiqué malgré sa saison plus difficile.

«Sean est du genre à composer avec quelque chose et ne pas le dire à beaucoup de personnes. Je sais que Sean a été visé par les critiques et je crois que plusieurs sont de la "bullshit". Ce gars-là joue malgré bien des choses, et que les gens remettent en perspective ses actions et sa personne, ce n’est pas correct.»

Le directeur général a aussi indiqué que l’état de santé du défenseur Oliver Kylington, qui s’est blessé jeudi, sera réévalué quotidiennement. L’arrière Connor Mackey a ainsi été rappelé du Heat de Stockton, dans la Ligue américaine.