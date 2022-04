Dame Nature l’emporte sur les Jays et les Phillies

Les pluies torrentielles à Dunedin, en Floride, ont gâché le dernier départ de la Ligue des pamplemousses de Jose Berrios. Les Blue Jays de Toronto et les Phillies de Philadelphie ont ainsi dû se contenter d’un verdict nul de 2 à 2, samedi après-midi.

L’action a dû être arrêtée en fin de cinquième manche quand dame Nature a commencé à faire des siennes. Berrios a tout de même été sur la butte pendant tous les tours au bâton, donnant deux points sur six coups sûrs et un but sur balles. Le lanceur portoricain a retiré trois hommes sur des prises.

Au bâton, les Jays ont ouvert leur compteur en première manche sur un ballon-sacrifice de Teoscar Hernandez. Matt Chapman a ajouté un point en cinquième grâce à sa deuxième longue balle des rencontres préparatoires.

Nick Castellanos a produit les deux points des Phillies sur un simple dès le premier assaut.

L’équipe de la Ville Reine disputera trois matchs d’ici mardi pour conclure le calendrier préparatoire.

La pluie arrête le bombardement

À Tampa, la pluie est venue mettre un terme au calvaire des Braves d’Atlanta, qui perdaient 10 à 0 contre les Yankees de New York lorsque le match a dû être arrêté en sixième manche.

Aaron Judge et Anthony Rizzo ont frappé des circuits aux dépens du partant Spencer Strider, qui a été retiré par les Braves après deux manches et un tiers. Kyle Higashioka a cogné ses sixième et septième longues balles contre les releveurs.

Crédit photo : AFP

Luis Severino a été nettement plus efficace pour les Yankees, ne permettant qu’une frappe en lieu sûr en quatre manches de travail.

Les Yankees seront les prochains adversaires des Jays, dimanche.

Les Rays se cherchent encore

À Port Charlotte, les Rays de Tampa Bay et les Twins ont pu terminer leur match dans la quiétude. L’équipe du Minnesota a été portée par les cinq points de Nick Gordon pour l’emporter 8 à 2.

Après trois manches sans histoire, le joueur d’arrêt-court a mis les Twins au tableau en étirant les bras en quatrième.

Crédit photo : AFP

Gordon a souhaité la bienvenue au releveur Trevor Brigden, dont il a expédié le premier lancer au-delà de la clôture du champ centre. Gary Sanchez et Alex Kirilloff ont pu croiser la plaque.

Gordon a produit deux autres points sur un triple au sixième assaut, avant d’être poussé au marbre par Kyle Garlick.

Il s’agit d’un huitième revers en 13 matchs de la Ligue des pamplemousses pour les Rays.