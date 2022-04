À VOIR: Kent Hughes, de directeur général à entraîneur-chef

Kent Hughes a troqué son veston de directeur général des Canadiens de Montréal pour celui d’entraîneur-chef des Boston Eagles Jr, lors des championnats nationaux qui se déroulaient à Détroit, cette semaine.

Voyez le reportage d’Andy Mailly-Pressoir dans la vidéo ci-dessus.

Dès la clôture des rencontres des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui se tenaient en Floride, le grand manitou du Tricolore s’est empressé de quitter vers Détroit, tenant ainsi une promesse qu’il avait faite à ses anciens troupiers.

«On avait atteint les championnats nationaux une première fois en 2020 lorsque j’étais entraîneur-chef, mais la COVID-19 s’était mêlée de la situation et on n’avait pas plus procéder au tournoi. Lorsque j’ai été embauché par les Canadiens, j’ai expliqué aux joueurs que s'ils atteignaient les championnats à nouveau et que j’étais disponible, je reprendrais mes fonctions le temps d’un moment.»

C’est que l’homme de hockey entraînait un groupe de joueurs âgés de 16 ans, composé des meilleurs espoirs natifs de la ville de Boston avant qu’il soit embauché par le Bleu-Blanc-Rouge.

Hughes était à la barre de la formation depuis quatre années, une aventure qu’il a énormément appréciée.

«Pour eux, mon rôle avec le Tricolore n’a pas d’importance. Nos relations n’ont pas changé depuis mon départ.»

Directeur général ou entraîneur-chef?

Questionné à savoir lequel des deux postes était le plus excitant, Hughes n’a pas hésité une seule seconde.

«Définitivement comme directeur général», a-t-il martelé!