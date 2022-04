Van Gaal est content

Le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal, qui a suscité une controverse en estimant que la tenue du Mondial-2022 au Qatar était "ridicule", a estimé que le tirage au sort de vendredi à Doha avait été plus clément qu'en 2014 pour les Pays-Bas.

Les Oranje se retrouvent dans le groupe A en compagnie du Qatar, pays organisateur, de l'Equateur et du Sénégal, champion d'Afrique. En 2014, la sélection néerlandaise était arrivée jusqu'en demi-finales (éliminée aux tirs au but par l'Argentine) après être sortie d'un groupe qui comprenait le Chili, l'Espagne et l'Australie.

À lire aussi: Paris sportifs : le Canada négligé à la Coupe du monde

"C'est un meilleur tirage qu'en 2014, mais ça ne veut rien dire. On va bien se préparer. Je ne suis pas allé si souvent au Qatar ou au Sénégal, donc je ne connais pas si bien ces pays. Mais on a toujours de bons observateurs qui étudieront cela", a déclaré le technicien au micro de la chaîne publique néerlandaise NOS.

Il y a quelques jours, le technicien de 70 ans avait suscité une controverse en qualifiant la décision d'organiser le Mondial au Qatar de "ridicule", accusant la Fifa d'avoir été uniquement motivée par "l'argent et des intérêts commerciaux".