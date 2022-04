Maude Poulin-Labelle: du Vermont au Massachusetts

La hockeyeuse québécoise Maude Poulin-Labelle, considérée parmi les meilleures joueuses évoluant à la ligne bleue dans la NCAA, quittera le Vermont pour rejoindre l’Université Northeastern, à Boston, la saison prochaine.

Ainsi, son grand-père Normand Labelle, évidemment fier du parcours de sa petite-fille, devra une nouvelle fois changer d’équipe.

Âgée de 22 ans, Maude soulève l’anecdote au moment d’expliquer pourquoi elle porte le numéro 76. Un clin d’œil à P.K. Subban, mais également à son grand-papa.

«Mon grand-père était un énorme partisan de P.K. Subban et il avait dit que si le Canadien l’échangeait, il allait se départir de son chandail du CH et changer de club. On ne le croyait pas, mais c’est ce qu’il a fait...», note la Sherbrookoise, rappelant la fameuse transaction pour l’acquisition de Shea Weber, le 29 juin 2016.

Depuis, après avoir appuyé les Predators de Nashville et les Devils du New Jersey, Normand n’a pu résister : il est redevenu partisan du CH. Dans la NCAA, le grand-papa n’hésitera toutefois pas à appuyer désormais Northeastern.

Devenir entraîneuse

Récemment élue sur la deuxième équipe d’étoiles All-Americans, Poulin-Labelle explique son départ du Vermont afin d’aller étudier dans un programme intitulé «sports leadership». Celui-ci n’est pas disponible à Burlington. Son but : devenir entraîneuse au hockey. Elle rêve même de diriger un jour une formation masculine et être, en quelque sorte, une pionnière. Et pourquoi pas dans la LNH?

Pour le moment, la hockeyeuse n’en a toutefois pas fini avec sa propre carrière sur la patinoire. Après quatre saisons au Vermont, elle aimerait remporter le championnat universitaire américain avec les Huskies, l’an prochain.

«Je me concentre à m’améliorer à chaque saison, dit celle qui a totalisé 35 points en 34 matchs au cours de la dernière campagne en plus d’afficher un différentiel de +22. Si on ne regarde que les statistiques, c’est évidemment ma meilleure saison, mais ce dont je suis le plus fière, c’est d’avoir amélioré mon jeu défensif. Je suis maintenant une joueuse plus complète.»

Rêver à l’équipe canadienne

Évidemment, dans ses rêves les plus fous, Poulin-Labelle espère recevoir une invitation pour participer à un camp de l’équipe nationale du Canada.

«Je suis encore jeune et je vais continuer d’y croire. Un jour, peut-être que mon tour viendra», glisse-t-elle.

Advenant une sélection, grand-papa Normand, lui, achèterait avec plaisir un nouveau chandail à l’effigie de l’équipe canadienne. Et ce, peu importe si le numéro 76 est disponible.

Un match de six points

Et dire que Maude Poulin-Labelle, généralement utilisée en défensive, aurait pu se retrouver devant le filet des Catamounts de l’Université du Vermont cette journée-là...

Le 18 janvier dernier, la Québécoise a inscrit quatre buts et ajouté deux mentions d’aide dans un match de hockey universitaire de la NCAA dans une victoire de 9 à 0 contre Holy Cross.

«C’était un match assez spécial alors que notre équipe était affectée par la COVID-19, raconte la Sherbrookoise. On n’avait qu’un seul entraîneur disponible derrière le banc et une seule gardienne. Si notre gardienne [Jessie McPherson] devait se blesser, on avait convenu avant le match que je serais la gardienne de remplacement. Parfois, pour le plaisir, je m’habille en gardienne à l’entraînement. C’est pourquoi je devenais le choix comme substitut.»

Or, Poulin-Labelle a plutôt inscrit les trois premiers buts du match au cours des 16 premières minutes de jeu. Elle a ajouté un quatrième filet, en deuxième période, en plus d’alimenter ses coéquipières Sara Lévesque, également Québécoise, et Reagan Miller pendant la rencontre.

Pendant ses quatre saisons au Vermont, Poulin-Labelle a totalisé 80 points en 115 parties. Elle a ainsi fracassé au passage le record de Taylor Williard qui, avec 62 points, détenait le précédent record du programme des Catamounts pour une joueuse évoluant à la ligne bleue.