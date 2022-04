Les Hawks en visite à Tampa

Après avoir été blanchis par les Panthers de la Floride, la veille, les Blackhawks de Chicago disputeront la victoire, vendredi soir, aux Panthers de la Floride.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct.

Lors de ce duel face aux Panthers, les Hawks ont subi un troisième revers consécutif et, de plus, ont été témoins de l'exploit du Québécois Jonathan Huberdeau, qui est devenu l'ailier gauche ayant amassé le plus de mentions d'aide en une saison.

La formation de l'Illinois est pratiquement éliminée des séries, avec 58 points, à 21 points du dernier rang donnant accès à la grande danse du printemps.

De son côté, avec 90 points, le Lightning est dans la position inverse, étant au troisième échelon de la section Atlantique, à huit points de leurs rivaux floridiens, les Panthers, qui sont premiers.

La troupe de Jon Cooper a remporté ses trois dernières parties.