Cole Caufield honoré par la LNH

Cole Caufield a été nommé recrue par excellence du mois de mars dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le petit tireur d’élite a mené tous les joueurs de première année le mois dernier avec sept buts, 15 points et trois buts en avantage numérique, à égalité.

Il a devancé au scrutin son coéquipier Rem Pitlick, qui a inscrit trois buts et 11 points en 15 joutes, et les attaquants Trevor Zegras (Ducks d’Anaheim) et Michael Bunting (Maple Leafs de Toronto). Les performances des portiers Jeremy Swayman (Bruins de Boston) et Logan Thompson (Golden Knights de Vegas) ont aussi été soulignées par la LNH.

Caufield est devenu un nouveau joueur sous l’égide de Martin St-Louis, après n’avoir amassé que huit points en 30 matchs sous les ordres de Dominique Ducharme.

L’ancien choix de première ronde est le premier joueur du CH à recevoir cette distinction depuis Carey Price, en mars 2008.