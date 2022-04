La vie continue pour Auston Matthews

En inscrivant un 50e but à son 62e match de la saison, l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews est devenu, jeudi soir, le joueur à atteindre le plus rapidement ce prestigieux plateau depuis 1995-1996.

Cette saison-là, soit il y a 26 ans, le Québécois Mario Lemieux avait marqué 50 buts en 50 parties avec les Penguins de Pittsburgh. Il faut préciser que Jaromir Jagr, des Penguins, Alexander Mogilny, des Canucks de Vancouver, et Peter Bondra, des Capitals de Washington, avaient également touché la cinquantaine en 62 matchs ou moins durant cette campagne.

«J’essaie simplement de demeurer dans le présent et de faire mes choses, a commenté Matthews, cité sur le site web de la LNH, après la victoire de 7 à 3 des Leafs contre les Jets de Winnipeg. Peut-être qu’à la fin de ma carrière, j’aurai plus le temps d’y penser. Présentement, j’ai évidemment un travail à faire et ce n’est pas encore fini.»

Une énergie spéciale

Matthews, 24 ans, se disait néanmoins heureux d’avoir obtenu ce 50e but devant les partisans des Leafs, à Toronto. Il est d’ailleurs devenu seulement le quatrième joueur différent dans l’histoire de l’équipe à marquer 50 buts ou plus dans une saison après Rick Vaive, Gary Leeman et Dave Andreychuk. Matthews menace maintenant le record de concession de Vaive, soit 54 en 1981-1982.

«C’était vraiment spécial de faire ça à domicile, a souligné Matthews. L’énergie et l’atmosphère étaient très spéciales. Comme je l’ai déjà dit, je suis très chanceux d’évoluer avec des joueurs fantastiques et avec de bonnes formations durant ces six premières années de ma carrière.»

Déjà vainqueur la saison dernière du trophée Maurice-Richard, remis au meilleur buteur, Matthews devançait Leon Draisaitl, des Oilers, par un seul but (49) avant une rencontre prévue pour son poursuivant vendredi soir à Edmonton contre les Blues de St. Louis. Le surprenant Chris Kreider, des Rangers de New York, suit avec 46.