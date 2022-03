Un désastre pour Petr Mrazek

Le gardien des Maple Leafs de Toronto Petr Mrazek manquera environ six semaines de jeu à cause d’une blessure à l’aine subie pendant le match de mardi contre les Bruins de Boston.

Mrazek avait été incapable de compléter la rencontre, étant remplacé par la recrue Erik Kallgren, qui devait d’ailleurs affronter les Jets de Winnipeg, jeudi soir. Michael Hutchinson agira pour sa part à titre de substitut.

«Mrazek aura une nouvelle consultation aujourd’hui [jeudi] pour confirmer certaines choses, mais en ce moment, il semblerait qu’il doive être à l’écart pour un minimum de six semaines, a expliqué l’entraîneur-chef Sheldon Keefe. Si quelque chose change, nous vous en ferons part, mais c’est l’état de la situation pour l’instant.»

Ça se complique passablement devant le filet torontois, car Jack Campbell (côtes) demeure à l’écart, même s’il a participé plus tôt cette semaine à un premier entraînement complet avec ses coéquipiers depuis l’apparition de ses ennuis. Il a obtenu le feu vert pour revenir au jeu, mais son cas est évalué quotidiennement par l’organisation.

Kallgren en confiance

Mrazek connaît une saison pénible en vertu d’une moyenne de buts alloués de 3,34 et un taux d’efficacité de ,888. L’arrivée à Toronto de Kallgren, 25 ans, a été une bouffée d’air frais alors qu’on se demandait si le directeur général Kyle Dubas ne devrait pas acquérir un gardien à la date limite des transactions. Il a bien failli le faire en faisant signer un contrat au Finlandais Harri Sateri, mais celui-ci leur a été subtilisé au ballottage par les Coyotes de l’Arizona.

«Kallgren a fait du bon travail, il a gagné de gros matchs pour nous. [...] Il gagne en confiance plus il devient à l’aise ici et évidemment, Jack est sur le point de revenir et paraît très bien. Donc, nous nous sentons bien», a affirmé Keefe.

«Lorsque nous jouons comme nous l’avons fait, ça donne une chance de succès à quiconque est devant le filet et nous l’avons vu souvent dernièrement», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le défenseur Ilya Lyubushkin s’est présenté sur la glace avant la séance matinale afin de travailler aux côtés de l’instructeur Nik Antropov. Mardi, il avait encaissé un coup de poing de Taylor Hall à l’arrière de la tête; le fautif a écopé d’une amende de 5000 $.

Keefe a indiqué qu’il voulait demeurer prudent avec l’arrière russe. «Une blessure à la tête... Je ne sais pas si on peut appeler ça des symptômes de commotion cérébrale, mais [l’équipe médicale] n’était pas à l’aise de lui permettre de jouer et il ne l’était pas lui non plus.»