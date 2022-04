«Les Canadiens ne regretteront pas la signature de Joshua Roy»

L’état-major des Canadiens de Montréal a posé un geste peu commun à ce stade-ci de la saison, mercredi, en octroyant un contrat d’entrée de trois ans à l’espoir Joshua Roy, sélectionné au cinquième tour lors du plus récent repêchage de la Ligne nationale de hockey (LNH).

«Ceux qui pensent que Kent Hughes a voulu bien paraître en signant un Québécois, détrompez-vous, le Tricolore s'est entendu avec le joueur le plus méritant issu du dernier repêchage et ils ne le regretteront pas. C’est tout un joueur de hockey et un jour, on va le voir dans l’uniforme Bleu-Blanc-Rouge», a expliqué Philippe Boucher, qui a vu à œuvrer le jeune poulain de l’organisation montréalaise à maintes reprises dans le cadre de ses fonctions de directeur général avec les Voltigeurs de Drummondville, dans Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Sélectionné au 150e échelon de l’encan 2021, Roy fait écarquiller les yeux de nombreux intervenants revendiquant une impressionnante récolte de 37 buts et 57 mentions d’aide pour un total de 94 points, et ce, en seulement 51 parties cette saison dans le circuit Courteau.

«C’est un des meilleurs joueurs au pays actuellement et il n’a que 18 ans. Plus encore, ça progression n’est pas terminé. On parle souvent des mauvais choix du CH, mais celui-là en est assurément un bon. Attention, il faudra tout de même être patient», toujours selon les dires de Boucher.

«J’ai rarement vu un joueur être aussi dominant que Joshua sur l’avantage numérique. En gravissant les échelons, j’ose croire qu’en compagnie de joueurs encore meilleurs, ça fera de lui un une arme très dangereuse», a-t-il conclu.

On récolte ce que l'on sème

De son côté, le principal intéressé et porte-couleurs du Phoenix de Sherbrooke a admis être agréablement surpris de cette entente hâtive lors de son de passage à l’émission JiC, jeudi en soirée.

Voyez l'entrevue qu'a accordée Joshua Roy à JiC dans la vidéo ci-dessous.

Entrevue avec Joshua Roy à JiC -

«On était un peu surpris. C’est rare que des joueurs repêchés au cinquième tour signent si tôt et avec un si bon contrat, donc on est très heureux», a laissé entendre Roy en entrée de jeu.

Naturellement, ce vote de confiance de la part des dirigeants des Canadiens peut rimer avec attentes grandissantes envers l’espoir natif de Saint-Georges, en Beauce.

«Je me concentre sur ce que je peux faire de bien sur la glace, c’est tout ce que je contrôle. Ensuite, les bonnes choses vont suivre», a-t-il sagement expliqué.

Lentement, mais sûrement

Malgré une saison étincelante au niveau des statistiques, le jeune homme prône la patience quant à son développement, lui qui pourrait à nouveau évoluer dans la LHJMQ lors de la prochaine campagne.

«Je vais me présenter au camp à Montréal et il arrivera ce qu’il arrivera. J’ai en tête de revenir avec le Phoenix l’année prochaine. Je ne veux pas brûler d’étapes et il en reste plusieurs avant d’atteindre la LNH. Je vais travailler fort pour m’y rendre», a conclu Roy.

Voyez le segment de Philippe Boucher dans la vidéo principale.