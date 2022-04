Les Bruins sans pitié

À Boston, le premier trio des Bruins n’a laissé aucune chance aux Devils du New Jersey dans une victoire de 8 à 1. Patrice Bergeron et David Pastrnak ont amassé trois points chacun et Brad Marchand a marqué deux fois.

À son premier match au sein du circuit Bettman, Marc McLaughlin a lui aussi touché la cible. L’ancien de Boston College avait signé un contrat d’entrée le 15 mars dernier.

Linus Ullmark a effectué 25 arrêts sur 26 tirs, étant seulement déjoué par Jack Hughes en première période.