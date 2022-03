«Il est temps que ça arrive» - Joé Juneau

L'attaquant des Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau a égalé le record du plus grand nombre de mentions d'aide (70) pour un ailier gauche lors d'une saison de la Ligue nationale de hockey, mardi, face aux Canadiens de Montréal.

Ce record appartenait à un autre Québécois, Joé Juneau, qui avait établi la marque en 1992-1993 avec les Bruins de Boston.

«Il est temps que ça arrive, a dit Juneau, jeudi, lors de l'émission JiC à TVA Sports. Ça fait déjà trop d'années que record-là tient. Il y a quand même de très bons joueurs qui sont passés depuis.

«Jonathan connaît une saison vraiment exceptionnelle. Je me souviens ce que ç'a pris pour en arriver là. Ce n'est pas juste de bien jouer, c'est d'être avec de bons joueurs sur la patinoire, de rester en santé, de jouer sur les jeux de puissance... il y a plein de choses. J'ai de très bons souvenirs de cette saison-là et je suis sûr que ce sera marquant pour lui aussi.»

Même s'il a amassé 102 points cette année-là et 72 points en 63 matchs la saison suivante, Juneau et son agent avaient eu de la difficulté à négocier avec le directeur général des Bruins de l'époque, Harry Sinden, et il a été échangé aux Capitals de Washington en retour du défenseur Al Iafrate.

«Tu quittes un trio avec Adam Oates, donc c'est assurément différent d'arriver à Washington, s'est-il rappelé. Cela dit, avant de me casser la mâchoire et de jouer avec des blessures, je m'en allais battre mon propre record.»

En 74 matchs lors de cette campagne, avec les Bruins et les Capitals, l'athlète de Pont-Rouge avait effectivement amassé 66 mentions d'aide.

