Deux Sebastian Aho marquent... en même temps!

Depuis quelques saisons, deux joueurs nommés Sebastian Aho évoluent dans la Ligue nationale de hockey. Jeudi soir, les deux ont touché la cible en même temps, ce qui, étrangement, s’était déjà produit l’an dernier.

Le Aho le plus connu est sans aucun doute l’attaquant finlandais des Hurricanes de la Caroline, que le Canadien de Montréal a bien failli acquérir via une offre hostile en 2020. Celui-ci a marqué contre le Tricolore à 19 h 15 et 14 secondes, à Raleigh.

À New York, Sebastian Aho, le défenseur suédois des Islanders, a secoué les cordages 34 secondes plus tôt, dans un duel contre les Blue Jackets de Columbus.

Ce dernier n’a que trois buts en carrière dans le circuit Bettman, mais son seul de la campagne précédente avait aussi été inscrit en même temps que son homonyme. Les deux Sebastian Aho avaient fait scintiller la lanterne le 18 mars 2021. Le joueur des «Canes» avait même obtenu un doublé.