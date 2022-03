David Lemieux boxera au domicile des Coyotes

Le boxeur David Lemieux affrontera l’Américain David Benavidez sur ses terres, le 21 mai, car Eye of the Tiger Management (EOTTM) a indiqué mercredi que le combat aura lieu au Gila River Arena de Glendale.

À l’intérieur du domicile actuel des Coyotes de l’Arizona, de la Ligue nationale de hockey, Lemieux (43-4-0, 36 K.-O.) se battra devant les caméras du réseau Showtime pour le titre mondial intérimaire du World Boxing Council (WBC) chez les 168 lb.

Natif de Phoenix, Benavidez (25-0-0, 22 K.-O.) est double champion du monde et en sera à un troisième duel contre des pugilistes ayant au moins 40 combats à leur actif.

«Benavidez est une étoile montante de la boxe, donc c'est certain que ça représente un défi majeur pour nous. Il est très talentueux et c’est un excellent boxeur. De notre côté, il n’était plus question de faire de petits combats. C’est donc exactement le genre d’opportunité que l’on cherchait, et maintenant, on l’a. On a bien l’intention de ne pas manquer le train», a expliqué dans un communiqué l'entraîneur de Lemieux et directeur du développement chez EOTTM, Marc Ramsay.

D’ailleurs, une victoire rapprocherait le Québécois d’un rendez-vous avec Saul «Canelo» Alvarez. Il faudra être prêt pour une dure bagarre, ce que le boxeur veut préparer avec soin.

«Cette ceinture, je la veux depuis longtemps. Ce combat est donc la chance que j’attendais pour redevenir champion du monde. Je me consacre jour et nuit à ma préparation afin d’être prêt à 100 % pour ce duel. Je suis vraiment excité par ce combat et j’ai l’intention de surprendre les gens», a-t-il dit.

Rival de taille

Le prochain opposant de Lemieux a bien des raisons de croire en ses moyens. Invaincu chez les professionnels, il a notamment défait Rogelio Medina et Ronald Ellis avant la limite. Et il a la ferme intention de prendre le protégé d’EOTTM au sérieux.

«Je suis excité à l'idée de me battre pour une autre ceinture et je m'entraîne très dur parce que c'est une autre grande opportunité pour ma carrière et mon avenir, a déclaré Benavidez. David Lemieux a encore beaucoup de puissance, alors je dois m'assurer que je m'entraîne à 100 % sur toutes mes habiletés. Je suis sûr de pouvoir arrêter Lemieux et j'ai l'intention de donner à mes partisans un autre grand combat le 21 mai.»