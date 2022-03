Craig Anderson pourrait revenir

Les Sabres de Buffalo sont disposés à accorder un nouveau contrat au gardien Craig Anderson si celui-ci souhaite poursuivre sa carrière en 2022-2023.

Selon ce qu’a indiqué l’expert hockey du réseau Sportsnet, Elliotte Friedman, dans sa chronique «32 Thoughts», l’organisation concernée aurait manifesté son intérêt à cet égard au vétéran de 40 ans. Ce dernier avait paraphé une entente d’un an et de 750 000 $ à la fin juillet et il a rendu de fiers services à son équipe. Cette année, il a conservé une fiche de 12-9-1, une moyenne de buts alloués de 3,13 et un taux d’efficacité de ,901.

La même source a ajouté que les Sabres sont prêts à patienter avant de déterminer la suite. Anderson décidera de l’avenue à emprunter selon son état physique et ses capacités à continuer.

Dans un autre ordre d’idées, Sportsnet a rapporté que Buffalo devrait avoir une idée des intentions du jeune Devon Levi d’ici les jours à venir. Sans contrat en poche, le Québécois de 20 ans pourrait retourner avec l’université Northeastern l’an prochain. Ses droits appartiennent aux Sabres pour deux autres saisons.