Un record pour Jonathan Huberdeau

Jonathan Huberdeau devrait atteindre le plateau des 100 points pour la première fois de sa carrière. Avant d’obtenir ce chiffre magique, le Québécois a déjà réalisé un exploit important.

Huberdeau a écrit son nom dans le livre des records de la LNH avec une 70e passe, un sommet pour un ailier gauche qu’il partage avec Joé Juneau. Le troisième choix au total au repêchage de 2011 a obtenu une passe sur le but d’Aleksander Barkov dans un filet désert en fin de troisième période.

L’ailier de 28 ans originaire de Saint-Jérôme a terminé sa soirée avec deux buts et une passe face au Canadien. En 66 matchs cette saison, il a maintenant 93 points (23 buts et 70 aides).

Comme recrue, Juneau avait amassé 70 passes avec les Bruins de Boston en 1992-1993. Pour le reste de sa carrière, il a principalement joué au centre.

Kevin Stevens, des Penguins de Pittsburgh en 1991-1992, se retrouve après les deux Québécois avec 69 aides. Mats Naslund, le petit Viking du CH, vient au quatrième rang avec 67 mentions d’aide en 1985-1986, alors que Michel Goulet suit avec 66 passes fournies en 1983-1984 avec les Nordiques.

Sortir des câbles

Martin St-Louis aime faire des analogies avec d’autres sports. Il parle parfois de baseball en décrivant un jeu de base comme un simple et un jeu plus risqué comme un possible circuit.

Il opte parfois pour des références au football quand il décrit l’importance de dégager le ballon pour se sortir du pétrin ou d’obtenir un premier essai pour illustrer un jeu important générant de l’attaque.

Après ce revers de 7 à 4 contre les Panthers à Sunrise, l’entraîneur a puisé dans son réservoir de boxe. À mi-chemin en deuxième période, le CH perdait 4 à 1 contre la bande à Huberdeau et Barkov. Au chapitre des tirs dans cette période médiane, les locaux menaient 15 à 1. Bref, c’était une domination des Panthers.

«Je ne sais pas si nous étions frustrés, a dit St-Louis en parlant de l’attitude de ses troupes à ce moment dans la rencontre. Mais nous nous poussions pour mieux jouer. Nous avons marqué un but, nous avons fait tourner le vent. Je ne dirais pas que c’était une mauvaise ambiance. Nous recevions des coups, nous devions sortir des cordes et commencer à frapper.»

Pour frapper, le Tricolore a frappé trois fois d’affilée. Joel Edmundson, Laurent Dauphin et Christian Dvorak ont tour à tour déjoué Sergeï Bobrovsky qui a déjà connu des moments plus glorieux.

Une frousse

Jake Evans a possiblement subi une blessure à l’épaule gauche en percutant violemment la bande derrière le filet de Bobrosvky en troisième période.

Après la rencontre, le CH a parlé d’une blessure mineure, disant qu’il sera évalué sur une base quotidienne.