Thomas Chabot se montre prudent

Le défenseur des Sénateurs d'Ottawa Thomas Chabot s'est montré prudent, mercredi, lorsqu'est venu le temps de commenter la possibilité de voir son équipe disputer des matchs à Québec, sa région natale, la saison prochaine.

Cette nouvelle de «La Presse» a émergé en début de journée alors que l'organisation se remet toujours du décès récent de son propriétaire Eugene Melnyk, un homme que Chabot respecte beaucoup.

«Je suis quand même un fier Beauceron, c'est sûr que c'est proche de mon coin et de beaucoup de gens que je connais, mais avec ce qui s'est passé ces derniers jours, par respect pour monsieur Melnyk et ce qu'il nous a permis de faire ici à Ottawa, j'aime mieux ne pas me prononcer sur ce sujet-là», a expliqué le joueur de 25 ans en entrevue à l'émission «JiC».

Avouant que les dernières heures ont été très émotives au sein de l'organisation des Sénateurs, Chabot a eu de bons mots pour le regretté propriétaire, qu'il avait rencontré à quelques reprises depuis son arrivée avec l'équipe.

«C'était toujours des belles conversations, il voulait toujours savoir si tout allait bien, s'est-il souvenu. C'est une personne qui prenait soin de ses joueurs.»

Entre temps, Chabot se remet toujours de sa blessure à une main qui le gardera à l'écart du jeu jusqu'à la fin de la saison.

C'est difficile de regarder ses coéquipiers se débattre sans lui, a-t-il admis, estimant que le processus lui demande «beaucoup de patience».

«Mais au bout de la ligne, je dois faire ce qui est le mieux pour le reste de ma carrière», a-t-il relativisé.

