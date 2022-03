Malcolm Jenkins accroche ses épaulettes

Le maraudeur Malcolm Jenkins a annoncé sa retraite de la NFL, mercredi, après 13 productives saisons.

L’homme de 34 ans a porté les couleurs des Saints de La Nouvelle-Orléans et des Eagles de Philadelphie. Il a remporté le Super Bowl avec ces deux organisations.

«Mon aventure sur les terrains de football prend fin, a écrit Jenkins sur son compte Twitter. Je ne suis qu’un garçon de Piscataway qui, grâce au football, est devenu un champion dans le sport et un champion pour sa communauté. C’est peut-être terminé pour moi sur le terrain, mais je n’arrêterai jamais de me battre pour le peuple.»

Le choix de premier tour (14e au total) des Saints au repêchage de 2009 a aidé à créer la Coalition des joueurs pour lutter pour l’égalité raciale et sociale. Il a aussi siégé sur le conseil d’administration du comité exécutif de l’Association des joueurs de la NFL. De plus, il est le premier athlète professionnel noir à avoir été nommé chercheur à la Weatherhead Initiative on Global History de la prestigieuse Université Harvard.

Sur le terrain, il a totalisé 1044 plaqués, 21 interceptions et sept touchés en 199 rencontres dans le circuit Goodell. Il a également reçu trois invitations pour le match du Pro Bowl.