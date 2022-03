LNH à Québec: Marchand s’en remet au ministre Girard

Interrogé sur la possibilité de voir, un jour, les Sénateurs d’Ottawa au Centre Vidéotron, le maire de Québec refuse de jouer au «gérant d’estrade» et s’en remet au ministre Éric Girard, qui pilote le dossier du retour de la LNH.

«Je n’ai pas énormément de choses à dire. Je n’avais pas eu d’informations», a déclaré d'abord le maire de Québec, Bruno Marchand, en marge d’un point de presse, mercredi.

M. Marchand a expliqué qu’il n’était pas du tout dans le secret des dieux et que la Ville ne participait pas aux discussions concernant le retour d’une équipe à Québec et/ou des Sénateurs, tant sur une base temporaire (pour quelques matchs) que sur une base permanente.

Crédit photo : Photo Stevens LeBlanc

«[Je suis] très mal placé pour dire que les astres commencent à s’aligner [pour l’avenir des Sénateurs d’Ottawa]. Qu’est-ce que les successeurs, ses filles et d’autres propriétaires vont vouloir? Qu’est-ce que la Ligue nationale va vouloir? Je préfère ne pas commenter là-dessus. Je ne suis qu’un gérant d’estrade comme n’importe qui», a-t-il laissé tomber.

La Ville va répondre «présent»

«Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai confiance en M. Girard, dans les actions qu’il va poser, dans ses compétences pour faire avancer le dossier. Je répète ce que j’ai toujours dit: le jour où un partenaire privé veut ramener les Nordiques, le jour où il y a une possibilité, la Ville va répondre présent. On le souhaite mais présentement, c’est dans les mains du ministre Girard qui doit faire tout ce qu’il faut pour que ça avance», a réitéré le maire.

Ne serait-il pas préférable d’obtenir une franchise établie telle que les Sénateurs d’Ottawa plutôt qu’une équipe d’expansion? lui a demandé un journaliste. «Ben oui, y’a Thomas Chabot entre autres! On verra...», a badiné le maire.

«Dans ce dossier-là, je préfère avancer à pas feutrés, laisser les intervenants travailler, ne pas vous faire des accroires alors que je n’ai pas d’informations plus que vous», a-t-il insisté.

Championnat du monde

Le maire s’est réjoui cependant des efforts qui sont menés, actuellement, pour que les deux capitales – Québec et Ottawa – accueillent conjointement le prochain Championnat du monde de hockey junior, qui devait initialement avoir lieu en Russie.

«C’est une très bonne nouvelle. Quand on m’a parlé de ça hier, la possibilité de retirer le Championnat du monde à la Russie compte tenu des mesures de représailles prises par différentes fédérations... Moi, je suis all in. Si la Ville peut faire quoi que ce soit et qu’on bâtit avec Ottawa un accueil à deux villes pour le Championnat du monde en décembre prochain, je suis très favorable et enthousiaste à cette idée.»