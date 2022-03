Les Rangers ont transmis leur message aux Penguins

Les probabilités de voir les Rangers de New York et les Penguins de Pittsburgh croiser le fer au premier tour des séries sont réelles et les Blueshirts ont voulu bien faire comprendre à leurs rivaux ces derniers jours qu’ils ne constitueront pas une proie facile.

Grâce à trois gains consécutifs, les hommes de l’instructeur-chef Gerard Gallant se sont hissés au deuxième rang de la section Métropolitaine, un point devant les «Pens». D’ailleurs, ils ont défait ceux-ci deux fois en moins d’une semaine : après une victoire de 5 à 1 au Madison Square Garden, vendredi, ils ont enchaîné avec un triomphe de 3 à 2 en sol ennemi, mardi.

Chez les joueurs des Rangers, personne ne semble avoir perdu son entrain malgré l’importance de plus en plus élevée des rencontres. Il est certes plus facile de se motiver quand le club obtient du succès et que tous sont prêts à s’entraider, incluant les patineurs moins en vue.

«Nous avons tellement un bon groupe de gars, a souligné au site NHL.com le défenseur de première année Braden Schneider, auteur d’un but à Pittsburgh. Être capable de jouer avec n’importe qui dans cette formation et d’en faire partie est très spécial. J’espère seulement que nous pourrons continuer à exceller ainsi. Ce fut très plaisant.»

Voici donc une mauvaise nouvelle pour la bande de Sidney Crosby, qui devra prendre ses adversaires de New York très au sérieux. Les deux clubs doivent se retrouver une dernière fois en saison le 7 avril.

«Nous savons qu’il s’agit d’une équipe située tout près de nous dans la course aux éliminatoires, a émis le vétéran Chris Kreider au journal New York Post. À ce moment de l’année, tous les matchs sont intenses, peu importe où se trouve l’autre formation au classement. Le niveau de jeu et la férocité des affrontements augmente à chaque rencontre, on dirait bien.»

Lafrenière se développe bien

D’ailleurs, Kreider et ses coéquipiers avaient justement rendez-vous avec les Red Wings de Detroit, un club hors du portrait des séries, mercredi. À cette occasion, le Québécois Alexis Lafrenière allait souhaiter d’inscrire son nom à la feuille de pointage, ce qu’il n’a pu faire à Pittsburgh.

Le premier choix au repêchage amateur 2020 a vécu une période fructueuse en attaque, récemment. Il a réalisé une séquence de six parties avec au moins un point, totalisant deux buts et cinq mentions d’aide avant d’être tenu en échec, mardi. L’ancien de l’Océanic de Rimouski compte à son actif 25 points en 65 sorties cette année.