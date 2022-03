Le Rocket poursuit sur sa lancée

Le Rocket de Laval a signé un troisième gain consécutif en venant à bout du Moose du Manitoba 4 à 2, mardi au Canada Life Centre.

Après un premier vingt des plus tranquilles, au cours duquel il a accordé un but et s’est fait dominer dans la colonne des tirs au but, la troupe de Jean-François Houle s’est réveillée en période médiane. Joël Teasdale, Danick Martel et Louie Belpedio ont tous trouvé le fond du filet dans les neuf premières minutes de l’engagement pour porter la marque à 3 à 1.

Austin Poganski a redonné espoir au Moose en battant Kevin Poulin avant de retraiter au vestiaire, mais Gabriel Bourque a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Poulin a été une partie intégrante de la victoire de l’équipe lavalloise en vertu d'une performance de 36 arrêts. Il a été visé 17 fois de plus que son homologue Arvid Holm, dont la soirée de 18 arrêts ne passera pas à l’histoire.

Jeff Malott a été le seul autre joueur de la formation manitobaine à tromper la vigilance de Poulin. L’attaquant de 25 ans a d’ailleurs atteint le plateau des 20 buts en faisant mouche en avantage numérique.

Grâce à une fiche de 4-0-2 à ses six dernières sorties, le Rocket a consolidé son deuxième rang dans la section Nord de la Ligue américaine de hockey. Il tentera d’en ajouter contre ce même Moose vendredi.